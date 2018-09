Bij Ajax hebben ze nu domweg te weinig teamspelers

Door Sjoerd Mossou



Het betrof geen kampioenswedstrijd deze keer, maar de vernedering was er niet minder om. Wéér walste PSV over Ajax heen, en opnieuw werd het essentiële verschil tussen beide teams genadeloos blootgelegd.



De kern: Ajax mag dan individuele kwaliteit hebben, PSV heeft de beste teamspelers van Nederland, en daarmee - ook nu weer - het beste team.



De geldverslindende transferzomer van Ajax heeft daar niets aan veranderd, zo bleek gisteren eens te meer. Dusan Tadic en Daley Blind betekenden onmiskenbaar een kwaliteitsimpuls, na één pijnlijke nederlaag is dat heus niet opeens anders, maar ze verhelpen de Amsterdamse club niet van een veel fundamenteler probleem.



Want de spelers die gisteren in Eindhoven werkelijk het verschil maakten tussen beide teams heetten Luuk de Jong, Pablo Rosario, Denzel Dumfries, Jorrit Hendrix, Daniel Schwaab en - hoe ironisch - de transfervrij van Ajax overgekomen Nick Viergever. Veelal voetballers die in alles wat ze doen het collectief vooropstellen, ook bij wind tegen, en juist ook in topwedstrijden.