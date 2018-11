Bij de Oranjevrouwen is alles anders dan vier jaar geleden

Vivianne Miedema had pas net haar eerste stap in het buitenland gezet (bij Bayern München). Lieke Martens kon nog anoniem over straat in Nederland en Zweden (het land waar ze toen voetbalde) terwijl Stefanie van der Gragt, die er vanavond niet bij is vanwege een blessure, qua club misschien wel de fraaiste transformatie meemaakte. In 2014 speelde ze nog bij in Velsen-Zuid Telstar, vier jaar later verdedigt ze de clubkleuren van Barcelona. Een andere ster van nu, Jackie Groenen, twijfelde zelfs nog tussen een interlandcarrière van België of Nederland



Er is nu hoop op beter resultaat dan die 1-1 van toen tegen Italië zoals er ook de verwachting is dat Nederland op het WK uiteindelijk beter gaat presteren. De bleue Oranjevrouwen kwamen op het WK in Canada niet verder dan de achtste finales. Wat dat betreft is het te hopen dat Zwitserland een minder gestage ontwikkeling heeft meegemaakt de laatste jaren. Zij kwam toen in Canada een ronde verder.