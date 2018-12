‘Bij een prijs wil ik best polonaise lopen’

Keuken Kampioen DivisieDe eerste divisie is dit seizoen spannender dan ooit, met al die grote clubs die op het tweede niveau om de titel strijden. Waar en op wie moet u in deze speelronde letten?

Gyliano van Velzen (24) is de vaste dj in de Roda JC-kleedkamer. Maar, belangrijker, ook op het veld is de oud-jeugdspeler van Ajax en ManUnited van betekenis. Morgen, uit bij FC Den Bosch, kan Roda JC goede zaken doen in de strijd om de tweede periodetitel.

Ook zo geschrokken van het ontslag van José Mourinho bij ManUnited, Gyliano?

,,Niet zo, hoor. In de tijd dat ik daar voetbalde, was Alex Ferguson de grote man. Die liet de club een stuk leuker voetballen.’'

Denk je nog weleens aan je tijd op Old Trafford?

,,Niet echt. Dat is al zo lang geleden. Misschien dat ik Paul Pogba eens bel of hij een kaartje voor me klaarlegt. Maar voorlopig focus ik me op Roda JC. Belangrijk potje op komst!’'

FC Den Bosch-uit. Dat is na het bekerduel met Ajax de tweede topper in vier dagen. Staan de neuzen bij jullie alweer dezelfde kant op?

,,Zeker. Al is het natuurlijk een lastig ploegje, Den Bosch. Maar wij doen het de laatste weken ook goed in de competitie. Als we het laatste duel van 2018 nu ook nog eens winnen, gaan we met een supergevoel 2019 in.’'

Misschien wel met een periodetitel op zak.

,,Ja, dat zou geweldig zijn. Roda maakt moeilijke tijden door. We willen de supporters graag verwennen met een mooi prijsje.’'

Gaat jullie dat lukken?

,,Gáán we voor.’’

En zien we DJ Van Velzen dan in polonaise door de kleedkamer lopen?

,,Totdat ik naar Kerkrade verhuisde had ik daar zelfs nog nooit van gehoord. In de Bijlmer liepen we nooit polonaise. Maar als Roda een prijs wint, wil ik dat gerust doen.’'

De eerste divisie is dit seizoen spannender dan ooit, met al die grote clubs die op het tweede niveau om de titel strijden. Waar en op wie moet u in deze speelronde letten?

Wedstrijd van de week

Heus niet iedere Nederlander zal vanavond voor de file uit naar huis rijden om op tijd te kunnen aanschuiven voor de wedstrijd Jong Ajax - Sparta. Maar, vergis u niet: het duel op sportpark De Toekomst is wel de clash tussen de titelverdediger in de Keuken Kampioen Divisie en de huidige koploper. Ons advies: sla die vrijdagmiddagborrel over en ga eens lekker zitten voor het duel dat, dunkt ons, weleens alle kanten op kan.

Op welke speler moet u letten?

Het zou een mooi experiment zijn: niet-voetballiefhebbers het beroep laten raden van Wout Brama. Grote kans dat ze in de middenvelder een docent aardrijkskunde zien. Een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Of een adviseur in brandveiligheid.



In werkelijkheid is die zo keurige, 32-jarige Tukker van een onschatbare waarde voor ‘zijn’ FC Twente, dat met hem in de ploeg koploper Sparta kan ruiken en zelf vanavond in Enschede NEC ontvangt.

Koploper na vanavond