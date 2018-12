Bij Lamprou valt altijd het L-woord: ‘Eerlijk is dat niet’

Door Daniël Dwarswaard



Oud-keeper Jeroen Verhoeven (38) weet zo ongeveer wel hoe het voelt om als keeper continu op je uiterlijk te worden beoordeeld. Altijd als het over Kostas Lamprou gaat, komt als eerste zijn geringe lengte (1.78 m) aan bod. Als Andre Onana nog te veel last heeft van zijn hamstringblessure, staat de Griek morgen in de Champions League tegen Bayern München onder de lat.



Precies zoals Verhoeven in 2011 meemaakte toen Ajax in de Europa League in Rusland tegen Spartak Moskou speelde. Kenneth Vermeer was heel het seizoen door een blessure niet beschikbaar en Maarten Stekelenburg raakte vlak voor die Europese wedstrijd geblesseerd. Verhoeven: ,,Het is heel moeilijk om er dan in één keer te staan zonder enige vorm van wedstrijdritme.’’



Bij Verhoeven ging het óók vaak over zijn uiterlijk. ,,Ik ben daar altijd heel relaxed mee omgegaan. Ik was fors en daar maakte ik gebruik van. Niemand liep graag tegen mij op. En Kostas zou dan te klein zijn, maar hij maakt daar ook weer zijn kracht van. Hij is atletisch, heeft een enorme sprongkracht en is super snel bij een één-op-één-situatie. Bovendien kan hij erg goed meevoetballen.’’



Afgelopen weekend viel Lamprou vlak voor rust in voor de geblesseerde Onana. Direct kreeg Ajax een goal tegen uit een corner. En direct viel het ‘l-woord’. Lengte, lengte, lengte. Verhoeven: ,,Maar een minuut daarvoor maakt hij een uitstekende redding. Daar hoor je dan niemand over. Dan is het: daar staat hij toch voor? Eerlijk is dat natuurlijk niet.’’