‘Bij ons is het nu even crisis, maar bij Ajax is de crisis nog iets groter’

Voor FC Utrecht is een thuiswedstrijd tegen Ajax bijna altijd de wedstrijd van het jaar, nu staat er morgen om 20.45 uur ook nog eens een bekerfinale op het spel. Alle ingrediënten voor een heet avondje zijn aanwezig, alleen verloopt de voorbereiding op dat treffen bepaald niet soepel. Gisteren nog ging trainer John van den Brom samen met Sean Klaiber, Adam Maher, Simon Gustafson, technisch directeur Jordy Zuidam én algemeen directeur Thijs van Es ruim een uur lang in gesprek met zo’n 25 à dertig afgevaardigden van Utrechtse supportersverenigingen. De fans wilden verhaal halen over het gebrek aan inzet, het slechte spel en de mindere resultaten, met als meest recente en pijnlijke voorbeeld de smadelijke nederlaag tegen RKC Waalwijk (2-1) afgelopen zondag. ,,De bezorgdheid die ik uitsprak direct na de wedstrijd leeft ook bij hen”, aldus Van den Brom. ,,Je weet dat supporters hier onderdeel van de club zijn, dus zo’n gesprek past hier wel. Daar moet je als volksclub ook voor open staan. We staan niet tweede van onder, maar gewoon zesde en morgen spelen we de halve finale van de beker. Maar het heeft ook met verwachtingspatroon en ambitie te maken die we met elkaar hebben uitgesproken.”

Bij ons is het een soort van crisis omdat we verliezen van RKC, maar de crisis in Amsterdam is nog iets groter.

Ajax

Na dat gesprek gisteravond ging het vandaag vooral weer over Ajax. Morgen krijgt FC Utrecht een unieke kans om na 2016 weer een bekerfinale te spelen, een waar ook nog eens een ticket voor de groepsfase van de Europa League te verdienen is. ,,Met wat er op het spel staat en hoe het leeft binnen de club en de stad, ben ik niet bang dat we zo lamlendig zullen spelen als zondag”, vindt Van den Brom, die morgen voor een wat behoudender aanpak kiest. ,,Ajax is te pakken, dat hebben Heracles Almelo, FC Groningen, AZ en Getafe laten zien. Bij ons is het een soort van crisis omdat we verliezen van RKC, maar de crisis in Amsterdam is nog iets groter.”



Van den Brom beschikt - op de langer geblesseerden na - over een fitte groep. Hij kan morgen weer beschikken over spits Adrián Dalmau, die op de bank plaatsneemt.