Bij PSV dreigt de gevaarlijke, negatieve vibe van vorig seizoen

Door Maarten Wijffels



Olivier Boscagli besefte zaterdag in Den Haag precies hoe laat het is. De Franse verdediger zei na het bizarre 2-2 gelijkspel tegen ADO over de situatie bij zijn club: ,,Nu ga je zien of we een echt team kunnen zijn. Óf we gaan onder water, óf we gaan vechten en komen hieruit.’’



PSV vliegt vandaag naar Griekenland. Daar wacht morgen de eerste knock-outwedstrijd in de Europa League tegen Olympiakos. Bij een topclub staan in fases met forse tegenwind en bijtende kritiek spelers op. Alleen: wie doen dat nu bij PSV, in een selectie zonder uitgesproken karakters en hiërarchie?