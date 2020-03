Bijlow grijpt elk moment aan om beter te worden: ‘Oranje is een droom’

Door Mikos Gouka



Bij Feyenoord kijken ze vol bewondering hoe keeper Justin Bijlow zich ontwikkelt. Na een jaar blessureleed, heeft hij de draad ogenschijnlijk moeiteloos weer opgepakt. In januari 2019 liep Bijlow een gebroken middenvoetsbeentje op, die kwetsuur betekende einde seizoen. Bij aanvang van dit seizoen kreeg de keeper een terugslag die hem weer anderhalve maand aan de kant hield. Vervolgens liet de doelman een zwevend stukje bot bij zijn elleboog verwijderen. Dat kostte hem wéér tweeënhalve maand. Direct na zijn terugkeer in 2020 werd hij snel weer basisspeler in de Kuip.