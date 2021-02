Bijlow over fout bij hattrick Boadu: ‘Ik nam te veel risico, daarna was het gedaan’

Feyenoord kwam in Alkmaar via Marcos Senesi en Luis Sinisterra twee keer op voorsprong, maar door een hattrick van Myron Boadu en een rake strafschop van Teun Koopmeiners won AZ toch met 4-2. ,,Een totaal onnodige nederlaag,” was de reactie van Dick Advocaat. ,,We speelden in de eerste helft heel erg goed en komen twee keer verdiend op voorsprong. Maar als je ziet hoe we de goals weggeven.. Dat mag gewoon niet op dit niveau. Dan verdwijnt langzaam ook de energie en de goede moed uit het team, dat was duidelijk te zien. Op het einde was het niet meer aan te lopen en lukte het niet om nog terug te komen in de wedstrijd. Ja, we zijn op zoek naar een manier waarop we constant kunnen presteren, dat blijft een probleem. Soms is het heel goed, maar dat kunnen we niet de hele wedstrijd vasthouden. Dat is frustrerend, voor mij en voor de spelers. Europees voetbal halen blijft het doel. Dat gaat niet om mij, maar om de club.”