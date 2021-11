Bijlow test positief op corona en mist duel met Slavia Praag

Bijlow meldde zich met lichte klachten bij de medische staf, zo laat Feyenoord dinsdag via de officiële kanalen weten. Verleden week miste Bijlow ook de interland tegen Noorwegen. Zondag stond hij daarentegen wel onder de lat bij Feyenoord-PEC Zwolle (4-0).

Israëlische doelman

Zoals de zaken er nu voor staan is Ofir Marciano de eerste keeper in het Conference League-duel met Slavia Praag. De ervaren Israëliër keepte deze maand nog twee interlands, tegen Oostenrijk en Faröer Eilanden, met z’n nationale ploeg.



Feyenoord kan in Praag een ticket voor de knock-outfase afdwingen. Dat zou de eerste Europese overwintering van de Rotterdammers zijn sinds december 2014.