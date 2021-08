Bijlow trots op uitverkiezing: ‘Maar er zijn nog twee dagen’

Justin Bijlow kreeg vanmiddag, kort voor Louis van Gaal zijn selectie voor de interlands tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije toelichtte, een mail vanuit Zeist. Zoals verwacht is de keeper van Feyenoord opgeroepen voor de nieuwe start van Oranje. ,,Dat is heel erg mooi’', zegt Bijlow. ,,Maar ik weet niet wanneer je dit stuk gaat plaatsen? Er zijn nog een paar dagen.’'

De keeper lacht erbij maar de serieuze ondertoon is er wel degelijk. Bijlow werd al eerder opgeroepen voor Oranje, maar kort voor de selectie in november 2020 raakte hij geblesseerd. De documentairereeks van Disney die eerdaags van start gaat zal de doelman nog eens herinneren aan die vervelende middag kort voor de wedstrijd tegen FC Groningen.

,,Dus definitief bij Oranje, eerst FC Utrecht nog’', zegt Bijlow. Om daar snel aan toe te voegen dat hij niet bang is geblesseerd te raken. ,,Ik ben blij dat ik naar Zeist mag. En daar hoor ik wel of Tim (Krul, red.), Joël (Drommel, red.) of ik moet gaan spelen. Ik heb nog nooit gewerkt met keeperstrainer Frans Hoek. Ik heb hem zelfs nog nooit ontmoet. Datzelfde geldt voor bondscoach Louis van Gaal.’'

Bijlow, die donderdagavond in Zweden tegen IF Elfsborg geschorst moest toekijken, kreeg volop felicitaties. ,,Mijn vader is op vakantie’', lacht hij. ,,Maar iedereen is blij. Ik kreeg een mail van de KNVB, zo werkte dat ook bij de jeugdelftallen. Ik ben al die jaren vaak opgeroepen, maar nu komt hopelijk het echte Oranje.’'

‘Geen fanboy’

De doelman heeft hoge doelen, maar spreekt ze niet uit. De top is volgens kenners een niveau dat haalbaar is. Bijlow kijkt goed om zich heen, zoals eerder dit seizoen toen Jan Oblak met Atlético Madrid tegenover hem stond in de Kuip. ,,Nee, ik heb hem niets gevraagd of zo. Ik ben geen fanboy, ook al is hij een fantastische keeper. Het ging zoals het altijd gaat met keepers. Een boks en dan die wedstrijd.’'

Bijlow treedt in de voetsporen van Joop Hiele, de laatste door Feyenoord zelfopgeleide keeper die bij Oranje zit. Althans, als Van Gaal hem komende week in Oslo tegen Noorwegen onder de lat zet. ,,Voor Feyenoord is dit een mooie selectie. Guus Til zit erbij en die heeft toch een paar seizoenen minder gespeeld. Met Tyrell Malacia groeide ik op bij Feyenoord. Het is volgens mij wat Feyenoord voor ogen heeft. Spelers met waarde krijgen. Ik heb er enorm veel zin in, maar nogmaals: eerste FC Utrecht komende zondag.’'