Bijzondere dag voor Mihai Nesu: voor het eerst in tien jaar weer zelfstandig eten

Tijdens een training op 10 mei 2011 op Sportcomplex Zoudenbalch brak Neșu een nekwervel na een onschuldig duel met zijn teamgenoot Alje Schut. Nesu viel neer op de grond, waarna Schut op hem viel en hij met een ambulance moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Nesu kon na die klap direct zijn handen en voeten niet meer bewegen en had weinig gevoel in de rest van zijn lichaam. Op 7 juni 2011 startte Nesu vervolgens in een revalidatiecentrum, waar hij de afgelopen jaren werkte aan het herstel van zijn dwarslaesie. Sindsdien maakte de Roemeen daar kleine vorderingen.



Zo heeft hij gevoel terug in zijn rechterarm en zijn schouders en gaat hij bij goed weer zelfstandig in een rolstoel naar buiten. Met behulp van een daarvoor bestemde machine kan Nesu zelfs weer op zijn eigen benen staan. Supporters en (oud-)spelers van FC Utrecht doneerden al regelmatig flinke bedragen richting de Mihai Nesu Foundation in Oradea, de plaats waar Nesu werd geboren. Daar werken Nesu, maar ook veel andere Roemeense kinderen en volwassenen aan hun revalidatie en kracht na spier- of zenuwproblemen.