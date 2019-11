Binnenhalen Ihattaren betekent eindelijk succes voor KNVB

Anders was dat bij spelers als Orkun Kökçü (die eerder dit jaar voor Turkije koos) en natuurlijk Hakim Ziyech. Die speelden al voor selectieteams van de KNVB, maar switchten. En zeker bij Ziyech ging dat in een sfeer die zeer negatief afstraalde op de bond. Die zou er zogezegd niet genoeg aan hebben gedaan om hem voor Nederland te behouden.



Of dat nou terecht is of niet, hoezeer ‘het geval Ziyech’ een open zenuw was, bleek een keer bij een persconferentie van toenmalig bondscoach Danny Blind. Die kreeg vragen, probeerde erop te antwoorden, maar werd ineens onderbroken door iemand achterin de zaal. Dat was zijn toenmalige assistent Marco van Basten, die zich hardop en getergd in de discussie meldde.