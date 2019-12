Bizot na nummer 21 tussen grote namen: ‘Bijzonder’

,,Ik was daar tot voor kort niet zo mee bezig. Maar de laatste weken werden steeds meer lijstjes onder m'n neus geschoven. Toen dacht ik: dit is toch wel iets bijzonders. Het is een grote eer om tussen die grote namen te staan", zei Bizot, die het in Zwolle behoorlijk druk had.

,,De laatste weken zaten er wedstrijden bij die voor mij eerlijk gezegd echt saai waren. Ik had steeds weinig te doen. Dan kwam ik alleen in de laatste minuten af en toe in beeld. Maar vandaag had ik in de eerste helft aardig wat te doen en na rust nog iets meer. Voor een keeper is dat fijn.”



Bizot evenaarde de prestatie van Ed de Goey, die in 1991 voor Feyenoord 21 keer de 'nul' hield in competitieverband. De AZ-doelman heeft alleen Piet Schrijvers (22 keer in 1971 voor FC Twente) en Heinz Stuy (24 keer voor Ajax in 1971) nog voor zich staan. De Alkmaarders spelen voor de winterstop nog vier wedstrijden, waarvan twee in de eredivisie.