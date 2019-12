Bizot sluit met AZ af in mineur: ‘We verdienen het niet om het jaar zo te eindigen’

Bizot werd al binnen 5 minuten met rood van het veld gestuurd, nadat hij de doorgebroken Ragnar Ache onderuit had getikt. ,,Ik zag de steekbal komen, ik zag de ruimte waarin de bal zou vallen. Het was goed dat ik uit m'n doel kwam, maar ik was net een fractie te laat. Daardoor raakte ik hem in plaats van de bal.‘’



,,Hij deed het ook slim. Naar mijn idee was het een gele kaart, omdat er ook nog verdedigers naast en achter me liepen. Maar goed, ik had misschien iets slimmer met die situatie om moeten gaan", aldus de doelman, die dit kalenderjaar 31 keer de 'nul' hield en daarmee het record van Heinz Stuy uit 1971 evenaarde.



