Bizot: Zoiets overkomt je één keer in je leven

Door Nik Kok



,,Ik denk dat ik honderd goede ballen heb verwerkt vanavond. Eén ervan is niet goed. Tja, zo gaat dat. Lekker doorgaan, het is gebeurd."



Hij legt uit wat er gebeurde: ,,De bal die ik kreeg aangespeeld was in mijn ogen te zacht. Ik moest de bal daardoor meenemen naar de andere kant. Lozano zal ook niet vaak een goal maken op die manier."



PSV leek al de hele wedstrijd te mikken op een slechte balverwerking van de doelman.,,Ik denk dat het hun tactiek was. Dat is geen probleem als ze in je goede been aanspelen. In de dertig wedstrijden ervoor ging het goed. Al met al is ons plan is uitstekend gelukt. We hebben gedomineerd. Ze hebben een kans gehad. Door die aansluitingstreffer kregen ze nog een kans om terug te komen. Zulke wedstrijden worden beslist op die momenten. Er was niks aan de hand met die 2-0. Als je een punt over zou houden aan dit duel zou het nog goed zijn."