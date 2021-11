Blamage NAC bij hekkensluiter Dordrecht, Volendam slaat aanval Emmen af

Volendam kwam in de tiende minuut al op voorsprong, nadat de linksbenige rechtsbuiten Daryl van Mieghem van zo'n dertig meter afstand een vrije trap in de kruising krulde. Een kwartier later maakte Robert Mühren op aangeven van Boy Deul de 2-0, zijn veertiende goal van het seizoen. In de 33ste minuut maakte Jeredy Hilterman de aansluitingstreffer namens FC Emmen. In de 82ste minuut maakte Hilterman ook de gelijkmaker, door een strafschop via de onderkant van de lat hard binnen te schieten.