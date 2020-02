Blessure Jorrit Hendrix valt mee, Feyenoord-thuis lijkt haalbaar

Hendrix heeft bij PSV weer een basisplek en is met Pablo Rosario een controlerende speler in het 4-4-2 systeem dat trainer Ernest Faber de afgelopen weken op het veld heeft gezet. Vooral bij balbezit van de tegenstander is vaak duidelijk hoe de linies georganiseerd zijn. Op het moment dat PSV zelf de bal heeft, is dat minder duidelijk te zien en nemen en hebben de spelers vrijheden om hun rol in te vullen.