Blessure Sinisterra lijkt mee te vallen; Feyenoord rekent op aanvaller in Conference League

samenvatting PSV tankt met oefenzege voor 20.000 fans vertrouwen voor tweeluik met Galatasa­ray

15 juli PSV heeft de oefencampagne afgesloten met een 1-0 overwinning op PAOK Saloniki. In een goedgevuld Philips Stadion maakte de ploeg met name voor rust een heel behoorlijke indruk in aanloop naar de belangrijke kwalificatiewedstrijden met Galatasaray (op 21 en 28 juli).