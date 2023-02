Blessures en verwachte opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws van jouw favoriete eredivisieclub

Fortuna Sittard - Sparta (vandaag, 20.00 uur)

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Bistrovic, Ferati, Özyakup; Córdoba, Yilmaz, Embalo.

Afwezig: -

Bijzonderheden: Trainer Julio Velázquez verkeert in de luxe dat hij al zijn spelers tot zijn beschikking heeft, vanavond, tijdens het uitduel met Sparta. De Spanjaard heeft daarom volop keuzes. Toch lijkt hij vast te houden aan het elftal dat in de laatste twee wedstrijden, tegen Heerenveen en Cambuur, zes punten pakte.



Vermoedelijke opstelling Sparta: Olij; Sambo, Abels, Auassar, Pinto; Kitolano, Verschueren, De Guzmán; Namli, Lauritsen, Van Crooij.

Afwezig: Vriends, Saito (blessures)

Bijzonderheden: Sparta verkocht Sven Mijnans op Deadline Day voor zo’n 2,5 miljoen euro aan AZ, maar wist geen vervanger te halen. Trainer Maurice Steijn ‘had er graag wat bij gehad, zeker voorin’ en moet het tegen Fortuna ook nog eens stellen zonder Koki Saito en Bart Vriends.

FC Volendam - AZ (morgen, 18.45 uur)

Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat, Mbuyamba. Flint, Mirani, Murkin; Sánchez, Eiting, Twigt; Oristiano, Mühren.

Afwezig: -

Bijzonderheden: Bilal Ould-Chikh keert weer terug in de wedstrijdselectie na een disciplinaire schorsing. Benaissa Benamar is weer terug na een blessure maar kan nog niet in de basis starten.



Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), Beukema (knie), De Wit (voet), Vanheusden, Bazoer, Dekker, Mihailovic

Bijzonderheden: De karrenvracht aan blessures op met name de positie centraal achterin noopt trainer Pascal Jansen tot ingrijpen. Er is een kans dat Wouter Goes zijn debuut gaat maken voor AZ. Jansen zou ook nog Jordy Clasie een linie naar achteren kunnen halen of linksback Mees de Wit op die positie posteren.

FC Emmen - Vitesse (morgen, 20.00 uur)

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Te Wierik, Veldmate, Burnet; Veendorp, Bernadou, Diemers; El Messaoudi, Zivkovic.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes

Bijzonderheden: Mike te Wierik en Jeremy Antonisse kunnen hun debuut maken voor FC Emmen.



Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus, Flamingo, Oroz, Witek; Pröpper, Meulensteen; Manhoef, Bero, Kozlowski; Bialek.

Afwezig: Tronstad (hamstringblessure)

Bijzonderheden: Marco van Ginkel zit na zijn bliksemtransfer meteen bij de wedstrijdselectie. In Drenthe start Davy Pröpper in de basis.

FC Utrecht - Heerenveen (morgen, 20.00 uur)

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Kaliber, Van der Hoorn, Sagnan, Viergever; Toornstra, Bozdogan, Van de Streek; Booth, Douvikas, Boussaid.

Afwezig: Dost (blessure), Van der Kust (transferperikelen)

Bijzonderheden: FC Utrecht is nagenoeg compleet voorafgaand aan het duel met Heerenveen. Van de potentiële basisspelers ontbreekt alleen Bas Dost, die een kleine twee weken geleden geblesseerd raakte tijdens de uitwedstrijd tegen FC Twente. In de punt van de aanval daarom opnieuw de topscorer van de eredivisie, Tasos Douvikas.



Vermoedelijke opstelling Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Bruma, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Tahiri, Van Amersfoort; Olsson, Van Hooijdonk, Colassin.

Afwezig: Van Beek, Noppert, Karlsbakk

Bijzonderheden: Ché Nunnely, Jeffrey Bruma en Osame Sahraoui zitten voor het eerst bij de selectie.

Volledig scherm FC Utrecht-speler Jens Toornstra. © ANP

Excelsior - RKC Waalwijk (morgen, 21.00 uur)

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Nieuwpoort, Tjoe-A-On; Koopmeiners, Azarkan, Goudmijn; Driouech, Kharchouch, Lamprou

Afwezig: Jacky Donkor (knie), Yassin Ayoub (spierblessure), Kik Pierie (spierblessure), Adrian Fein (ziek), Nikolas Agrafiotis (twijfelgeval)

Bijzonderheden: Alleen PSV was dit seizoen vaker trefzeker uit een hoekschop dan Excelsior (8 om 7). De Rotterdammers promoveerden 35 procent van de corners dit seizoen tot een doelpunt. Bij Excelsior ontbreekt zaterdagavond Adrian Fein vanwege ziekte.



Vermoedelijke opstelling RKC: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Nieuwpoort, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Kramer, Seuntjens.

Afwezig: Biereth, Van den Buijs (onzeker)

Bijzonderheden: Iliass Bel Hassani keert terug van een schorsing. Clubtopscorer Michiel Kramer maakte al zijn 6 doelpunten dit seizoen in Waalwijk. Uit bij Excelsior is hij meestal wel op dreef: 5 goals (2 voor ADO en 3 voor Feyenoord) in 2 duels.

Cambuur - Ajax (zondag, 12.15 uur)

Vermoedelijke opstelling Cambuur: Ruiter; Schmidt, Smand, Bergsma, Tol, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers, Foor; Uldrikis, Van der Water.

Afwezig: Gullit (knie), Maulun

Bijzonderheden: Trainer Sjors Ultee wil hoogstwaarschijnlijk met vijf verdedigers de Ajax-aanval stutten. Nieuwkomer Mimoun Mahi kan invallen, Bjørn Johnsen is fit maar mist ritme en Navarone kan in de basis starten.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Álvarez, Timber, Wijndal; Taylor, Berghuis, Klaassen; Kudus, Tadic, Bergwijn.

Afwezig: Kaplan (knie), Grillitsch (klachten)

Bijzonderheden: John Heitinga, die donderdag voor de rest van het seizoen werd aangesteld als hoofdtrainer, liet weten voorlopig aan vastigheden te willen werken en daarbij niet al te veel aan zijn formatie te zullen sleutelen.

Volledig scherm Ajax-trainer John Heitinga. © ANP

Feyenoord - PSV (zondag, 14.30 uur)

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Dilrosun.

Afwezig: Trauner (knie), Szymanski (knie)

Bijzonderheden: Coach Arne Slot tempert de optimistische geluiden over Gernot Trauner. De verdediger loopt volgens Slot op schema in zijn herstel na een knieoperatie, maar zit nog helemaal aan het begin van zijn revalidatieproces. De medische staf denkt hem nog wel fit te krijgen dit seizoen. ,,Maar daar gingen we altijd wel vanuit”, zegt Slot.



Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez; Teze, Branthwaite, Obispo, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, De Jong, El Ghazi.

Afwezig: Mauro Júnior (geschorst), Savio, Fofana, Boscagli (blessure)

Bijzonderheden: Voor PSV is het in feite al alles of niks in De Kuip, omdat het gat met de Rotterdammers bij verlies wel erg groot wordt. Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard zijn direct inzetbaar bij de Eindhovenaren, maar zullen geen hele wedstrijd kunnen spelen. Het lijkt niet onlogisch dat Van Aanholt toch kan starten.

Volledig scherm Feyenoord-speler Gernot Trauner (l) in duel met PSV-speler Xavi Simons tijdens de eredivisiewedstrijd op 22 september in Eindhoven (4-3). © Pim Ras Fotografie

Go Ahead Eagles - NEC (zondag, 14.30 uur)

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Idzes, Fontán; Adekanye, Linthorst, Llansana, Sow; Willumsson, Lidberg.

Afwezig: Oliver Edvardsen (hamstring), Bas Kuipers (elleboog)

Bijzonderheden: NEC en Go Ahead Eagles speelden eerder dit seizoen met 3-3 gelijk. Of het ook in Deventer een gelijkspel wordt, valt te bezien. Alleen in de seizoenen 1969/1970 en 1973/1974 eindigden beide onderlinge ontmoetingen in een gelijkspel.



Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Cissoko.

Afwezig: Mattsson, Roefs, De Wolf

Bijzonderheden: NEC kan tegen Go Ahead Eagles mogelijk niet beschikken over Philippe Sandler. De verdediger ontbrak vrijdag op de training wegens ziekte. Oussama Tannane keert terug van een schorsing en staat in de basis. Jordy Bruijn maakt tegen Go Ahead Eagles zijn rentree in de wedstrijdselectie.

FC Groningen - FC Twente (zondag, 16.45 uur)

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Verrips; Van Gelderen, Balker, Blokzijl, Bech Sørensen, Määttä; Oratmangoen, Suslov; Antman, Pepi, Manu.

Afwezig: Musampa, Abraham, Duarte, Valente

Bijzonderheden: FC Groningen won slechts drie van van de laatste 26 competitiewedstrijden.



Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadilek, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan.

Afwezig: Brama en Pleguezuelo (blessure)

Bijzonderheden: FC Twente won nog maar twee uitwedstrijden dit seizoen.

