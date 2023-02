Blessures geen excuus voor nieuw averij AZ: ‘Als we elke week gelijkspelen eindigen we vijfde’

AZ miste tegen de opgeleefde laagvlieger liefst zeven spelers en een reservekeeper. Vijf daarvan zijn (potentiële) centrumverdedigers. Het zelfkritische AZ wilde dat zaterdagavond niet als excuus gebruiken, zorgelijk is het wel voor de nabije toekomst. De achttienjarige Wouter Goes maakte noodgedwongen zijn debuut. Winteraanwinst Sven Mijnans in de tweede helft ook.

,,Dit is een grote teleurstelling”, vond ook Vangelis Pavlids. De Griek was vorige week nog de grote man met drie goals bij de 5-5 tegen FC Utrecht. Tegen FC Volendam miste hij een opgelegde kans. ,,Ik had er sowieso twee moeten maken”, wist hij zeker. ,,Bij de kans in de tweede helft had ik veel kalmer moeten zijn. In zo’n weekeinde als dit met de wedstrijd PSV-Feyenoord op het programma weet je dat het voor die ploegen moeilijk is om te winnen. Dat we dan zo spelen is niet goed.”

Pavlidis weet hoe het werkt: ,,Willen we aan de top blijven dan moeten we dit soort wedstrijden winnen.” De Griek zag afgelopen week de ene na de andere medespeler afhaken met een blessure. ,,Maar we hebben genoeg spelers in de selectie waarmee we in de top moeten kunnen blijven spelen. Juist nu is het voor de spelers die niet zoveel speeltijd krijgen tijd om hun kansen te pakken. Iedere club heeft te maken met blessures of afwezigen in deze periode van het seizoen.”

Mogelijkerwijs spookte de 5-5 van vorige week tegen FC Utrecht nog in de hoofden van de spelers, zo dacht ook trainer Pascal Jansen. ,,Want veel spelers, met name de verdedigers zullen er niet nog een keer vijf om de oren willen krijgen.” AZ speelde tegen Volendam zo nu en dan voorzichtig. Pavlidis: ,,Als we elke week gelijkspelen eindigen we als vijfde en blijven we nooit in de top.” Met een komende wedstrijd in het verschiet tegen Feyenoord (over twee weken) in de Kuip baart de huidige vorm in elk geval zorgen.

