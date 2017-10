Blind: Eer om met Robben op het veld te staan

,,Ik denk dat het voor iedereen een eer was om met Arjen op het veld te staan", reageerde Daley Blind op het afscheid van Arjen Robben als international. Blind, een van de uitblinkers tegen Zweden, had duidelijk de pest in over het mislopen van het WK.