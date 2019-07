Blind hoopt dat selectie intact blijft: ‘Maar de transferperiode blijft onvoorspelbaar’

Door Freek Jansen



De ochtendtraining in de Alpen is in volle gang als Erik ten Hag een oefenvorm begeleidt waarbij de nadruk ligt op vaste patronen. Van achteruit opbouwen, om via snel combinatiespel bij het doel van de tegenstander te komen. Steeds begint het met een bal bij één van de centrale verdedigers. Dat Daley Blind er eentje is, is logisch, maar op de andere positie wisselen Lisandro Magallan, Perr Schuurs en Joël Veltman elkaar af. Het geeft een logisch inkijkje in het moeilijkste puzzelstukje van Ten Hag.