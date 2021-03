Blind met brancard van het veld geholpen met ogenschijnlijk zware blessure

Nederland had het tot dat moment lastig met de voetbaldwerg en kwam pas vlak voor rust dankzij Steven Berghuis op voorsprong. ,,Ik denk dat het een enkelblessure is", zei bondscoach Frank de Boer na afloop. ,,Hij ligt op de massagebank, maar verder weet ik niet hoe erg de schade is.”



Over de schade is nog niets bekend. Blind zou zondag met Ajax tegen sc Heerenveen in actie komen. Volgende week donderdag staat het eerste duel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League op het programma. De return is een week later in de hoofdstad van Italië.



Bekijk hieronder de pijnlijke beelden.