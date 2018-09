Blind tegen Mbappé, hoe pakt dat uit vanavond?

Oranje zal vanavond (aftrap 20.45 uur) een plan moeten hebben om Antoine Griezmann af te stoppen. Maar minstens zo belangrijk wordt het neutraliseren van Kylian Mbappé. Naar verwachting komt Daley Blind de Franse snelheidstrein het vaakst in de wedstrijd tegen. ,,Als Jan Vertonghen tegen Mbappé kan spelen, kan Daley het ook,’’ is bondscoach Ronald Koeman hoopvol.

Door Maarten Wijffels



Als iemand in de huidige Oranje-selectie ervaring heeft met het spelen tegen Frankrijk, dan is het Daley Blind. Sinds 2014 maakte hij alle ontmoetingen (en nederlagen) tegen de Haantjes mee. Hij is meteen ook de enige samen met Quincy Promes die er altijd bij was. Maar Promes maakte in die duels minder minuten, viel één keer al snel na de aftrap met een blessure uit.

Quote Het mag allemaal wel wat steviger en gemener bij ons. Ronald Koeman Blind lijkt vanavond in het Stade de France de man te worden die het vaakst tegenover Kylian Mbappé komt te staan. De afgelopen dagen is daar al van alles over gezegd en geschreven in de pers en op social media. De snelheid van de Fransman is uiteraard een wapen dat Blind en Oranje moeten vrezen, maar goed, wie is puur in de één-tegen-één wel opgewassen tegen zoveel power en explosiviteit? Dat is vrijwel geen enkele verdediger, zo wees het recente WK uit.



Dus: Als het goed is, wordt het geen opdracht voor Blind alleen om Mbappé te bespelen. Oranje zal heel compact moeten verdedigen als team. Met steeds voldoende mensen achter de bal en met nooit meer dan 20, 25 meter tussen de centrale verdedigers Van Dijk en De Ligt en Memphis als diepe spits.

Het oefenduel met Portugal van afgelopen maart moet als ijkpunt dienen. De eerste helft toen was de beste van Oranje onder Koeman. Toen lukte het om de aanval van Europees kampioen Portugal lam te leggen en iedereen herinnert zich ook nog een actie van Tonny Vilhena. Al meteen in de eerste minuut kegelde hij Cristiano Ronaldo in een duel onderste boven. Daarmee zette Vilhena de toon. Zulk gedrag is ook vanavond nodig. ,,Het mag allemaal wel wat steviger en gemener bij ons,’’ zei Koeman in algemene zin na de oefenwinst op Peru. ,,Die Peruanen maken 150 kleine overtredingen in een wedstrijd. Als wij ook harder de duels in gaan, valt ook niet de 0-1 uit een corner.’’

Nou is Blind geen speler die Mbappé meteen in de tweede minuut onder het gras schoffelt. Wat hij wél meeneemt, is ervaring. Want nieuw is het niet voor hem, als linksback tegen een Franse TGV. Vorig jaar stond Blind in Parijs ook al op Kingsley Coman, die in 2016 nog tot de snelste speler van het EK werd uitgeroepen. Dat het 4-0 werd voor de Fransen lag niet specifiek daaraan.