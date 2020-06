Boadu: Over het hele seizoen waren wij beter dan Ajax

Spelers, trainers en directie van Vitesse leveren tijdelijk salaris in: ‘Zij aan zij crisis doorkomen’

11:30 ARNHEM – Vitesse heeft een akkoord bereikt over een loonoffer. Spelers en technische staf van het eerste elftal en de directie van de Arnhemse voetbalclub leveren per direct salaris in. De noodmaatregel moet de Gelderse eredivisionist helpen om de financiële klap van de coronacrisis op te vangen.