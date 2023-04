Bondscoach Ronald Koeman adviseert Xavi Simons: ‘Zou heel goed zijn als hij bij PSV blijft’

De bondscoach vertelde bij Studio Voetbal dat hij afgelopen woensdag met Simons heeft gesproken over zijn plannen. ,,Ik ben niet de aangewezen persoon om dat hier op tafel te leggen, maar dat zijn stappen die voor een speler enorm belangrijk zijn”, zei de bondscoach bij het praatprogramma. ,,Ik schat Xavi wel in als een jongen die zijn keuzes heel goed afweegt. Het belangrijkste is gewoon dat hij gaat spelen, daar ontwikkel je je het beste van.”

De bondscoach wil ook nog niet te veel druk op de 20-jarige voetballer leggen. ,,Ik zie hem voor het Nederlands elftal als een man voor de linkerkant. Ik denk dat hij naar de nummer 10-positie kan toegroeien. Hij is een geweldig talent en al dusdanig belangrijk bij PSV. Wat hij laat zien in zo’n wedstrijd is dat hij een speler is die onbevangen kan voetballen, dat zag je bij Ajax juist niet”, sprak Koeman over de 3-0-zege van PSV op de Amsterdammers.

15 goals en 8 assists

Simons is dit seizoen met afstand de belangrijkste speler bij PSV. De van Paris Saint-Germain overgenomen middenvelder was tot dusverre goed voor vijftien doelpunten en acht assists. Daarmee heeft hij zich echter ook in de kijker gespeeld van andere clubs. Zijn oude club PSG heeft via een clausule de mogelijkheid om Simons terug naar Frankrijk te halen.

Koeman speelt met het Nederlands elftal op 14 juni de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. De bondscoach gaf aan dat hij met een vaste keeper wil gaan spelen in de komende wedstrijden. Welke doelman dat is ligt volgens Koeman aan fitheid en aan de prestaties.

Twee keer PSV - Ajax in zeven dagen, met een overtuigende winnaar van deel 1. De 3-0 in Eindhoven bewees dat bij PSV de spelers nog als team willen strijden voor het maximaal haalbare. En in dat collectief blonken spelers als Xavi Simons en Luuk de Jong uit. Bij Ajax is het team al lang uit elkaar gevallen en verschrompelen individuele kopstukken mee.

