Bondscoach Vera Pauw wil duidelijkheid over toekomst bij Ierland: ‘Mijn situatie is niet veranderd’

Met de Ierse vrouwen is Pauw (60) al uitgeschakeld na nederlagen tegen Australië (0-1) en Canada (1-2). De bondscoach hoopt door te mogen tot en met het het Europees kampioenschap 2025 in Zwitserland. ,,Volgens mij hebben we een fantastische band in het team. Dat hebben we de afgelopen vier jaar laten zien.

Pauw trad in september 2019 aan als bondscoach van Ierland. Ze was eerder actief bij onder meer Nederland, Schotland, Rusland en Zuid-Afrika. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland wacht nog één wedstrijd: morgen om 12.00 uur tegen Nigeria. ,,We hebben een fantastische wedstrijd voor de boeg”, zei Pauw over het duel met Nigeria.



Bij een zege en een gunstig resultaat in het andere groepsduel kan Ierland nog als derde en voorlaatste eindigen in de poule. ,,Het is een cruciale wedstrijd voor ons. Voor ons gevoel en onze trots”, aldus Pauw. De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase. Nigeria en Canada hebben vier punten na twee wedstrijden, Australië heeft drie punten.