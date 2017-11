Bondscoach Wiegman haalt keepster Vreugdenhil bij Oranje Leeuwinnen

De vaste keepster van Oranje blijft voorlopig wel deel uitmaken van de selectie, die nu uit 24 vrouwen bestaat.



Wiegman ontvangt haar speelsters maandag in Zeist. De Europees kampioen gaat zich voorbereiden op de uitwedstrijd vrijdag in Senec tegen Slowakije en de ontmoeting vier dagen later in Nijmegen met Ierland. Oranje opende de kwalificatiereeks die moet leiden naar het WK van 2019 in Frankrijk vorige maand met een zwaarbevochten zege op Noorwegen (1-0).