Bookmakers zien Oranje als favoriet, maar 7-0 wordt onhaalbaar geacht

7-0 bijna ondenkbaar

Oranje heeft tegen Zweden een 7-0 overwinning nodig om de play-offs te bereiken voor het WK in Rusland. Die kans is volgens de bookmakers bijna nul. Een positief gokje op 7-0 voor Nederland zal je 276x je inzet opleveren bij Unibet. Het wedkantoor ziet de kansen voor Nederland dus niet gunstig in vanavond.



Bij Toto is het niet mogelijk om in te zetten op 7-0. Kiezen voor een uitslag van 5+-0 (5-0 of meer, dus 6-0, 7-0, etc.) levert je 51.55 keer je inzet op. Een 7-0 overwinning voor ons land ziet ook Betfair niet gebeuren. Zet je één euro in op een 7-0 zege voor Oranje? Dan krijg je maar liefst 501 euro. Het is echter wel de maximale quotering, want ook onrealistische voorspellingen als 6-4, 7-3, 11-0 of 0-11 leveren 501 keer je inzet op.