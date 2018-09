Bosz, De Boer of toch Vreven, voor wie kiest FC Utrecht?

Balende Miedema: Hebben ons niveau niet gehaald

19:09 De Nederlandse voetbalsters grepen vanavond naast rechtstreekse plaatsing voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. Een puntje in Oslo was genoeg geweest, maar een dramatische start zorgde ervoor dat de Oranje Leeuwinnen de hele wedstrijd achter de feiten aanliepen en met 2-1 onderuit gingen.