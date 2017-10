Bosz was klaar bij Ajax: 'Ook zonder aanbod Dortmund was ik vertrokken'

Bosz botste vorig seizoen al snel met een aantal leden van zijn technische staf. ,,Ik had het hartstikke naar mijn zin bij Ajax en was graag gebleven. Mijn vertrek had niets met geld of de belangstelling van Borussia Dortmund te maken", vertelt Bosz. ,,Dat hoeven mensen niet te geloven hoor, maar ik was gewoon gestopt. Ik was gewoon wat anders gaan doen. Ik ga er verder niet op in waarom dat is. Het is de club haar goed recht om daar niet op in te gaan. Dat betekende voor mij dat ik wegging."