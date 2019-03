Bosz wint met Bayer Leverkusen in oefenduel van Ajax

Wat is er nog over van het Nederlands elftal dat met 4-1 van Wit-Rus­land won?

16:20 Morgenavond staan Nederland en Wit-Rusland voor de tweede keer tegenover elkaar in De Kuip. Drie jaar geleden speelde Oranje op een koude oktoberavond ook al in Rotterdam tegen de Wit-Russen en draaide het op een simpele 4-1 overwinning uit. Wat is er ten opzichte van zo'n 2,5 jaar geleden veranderd aan de basiself?