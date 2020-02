Botteghin hoogst onzeker voor bekerduel Heerenveen - Feyenoord

Het is onzeker of Eric Botteghin morgen in Friesland tegen Heerenveen speelt. De Braziliaan is niet fit, al wilde trainer Dick Advocaat niet zeggen wat hij mankeerde. Als de routinier inderdaad niet kan spelen, zal Edgar Ié hem vermoedelijk vervangen.

Door Mikos Gouka

Dick Advocaat haalt vrijwel altijd zijn schouders op als het gaat om resultaten die werden behaald in het verleden. En dus doet het feit dat Feyenoord 21 van zijn laatste 23 KNVB-bekerduels won, hem weinig. Sinds het seizoen 2015/2016 werd er door Feyenoord in de beker alleen verloren van Vitesse (2-0 in 2016/2017 kwartfinale) en Ajax (0-3 in 2018/2019 halve finale), maar Advocaat is alleen bezig met Heerenveen uit morgenavond.

De Rotterdammers beschikken over een volledig fitte selectie voor het treffen met de Friezen. Dick Advocaat zegt liever geen veranderingen aanbrengen in zijn succesvolle basiself. Dat betekent dat huurling Oguzhan Ozyakup op de bank begint en Orkun Kökcü weer in de basiself kan beginnen.

,,Dat heb ik hem ook gezegd. Deze selectie heeft vijftien wedstrijden gespeeld en maar eenmaal verloren’’, zegt Advocaat. ,,Dan ga je niet zomaar veranderen. De spelers hebben niet de indruk gewekt dat ze eruit moeten.’’