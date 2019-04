Botteghin kijkt uit naar weerzien met Stam: ‘Ik wil nog wel een tijdje door’

Door Mikos Gouka



Eric Botteghin werkte al ooit samen met Jaap Stam. Twee seizoenen bij PEC Zwolle. ,,Daar was hij assistent trainer’’, knikt Botteghin. ,,Eerst een seizoen onder hoofdtrainer Jan Everse en daarna een jaar onder Art Langeler. Die samenwerking met Jaap Stam beviel mij zeer.’’



De Braziliaan was in Zwolle dolblij dat hij aan de slag kon met een voormalig topverdediger. ,,Stam had de wereldtop bereikt als centrumverdediger en dat merkte. Het was goed voor mij om aan details te werken. En nog steeds kan ik, denk ik, heel van hem straks heel veel leren. Voorbeelden uit onze periode bij PEC? Het pure verdedigen. Hoe moet je staan als centrumverdediger? Waar moet je staan? Altijd op de tenen en zo gedraaid dat je meteen kunt meebewegen met de aanvaller. De meest geschikte momenten kiezen om andere spelers te coachen. Er waren zoveel adviezen. En ja, dan kon je zien dat hij op een ongelooflijk hoog niveau had gespeeld. Daar waar de details het verschil maakten. Ik had veel respect voor alles wat hij had bereikt en luisterde goed.’’