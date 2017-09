Botteghin tot de winterstop uitgeschakeld

Botteghin liep de blessure zaterdagavond op in de wedstrijd tegen NAC Breda (0-2). De Braziliaan speelde in dat duel wel gewoon negentig minuten mee. Vorig seizoen was Botteghin een belangrijke pilaar in het kampioensteam van de Rotterdammers. Hij stond alle speelminuten in de eredivisie op het veld.

Van Beek en Nieuwkoop in Napels

Botteghin was vandaag niet de enige speler die bij Feyenoord ontbrak in de selectie die naar Italië reisde voor de wedstrijd in de Champions League tegen Napoli van morgenavond. Nicolai Jørgensen is herstellende van een blessure en is evenmin van de partij, net als de al langer geblesseerde doelman Kenneth Vermeer. Sven van Beek en Bart Nieuwkoop zijn door trainer Giovanni van Bronckhorst wel opgenomen in de groep van 21 spelers.