Clubs met handen in het haar na incidenten bij stadions: ‘Probleem met jongeren tussen 15 en 20 jaar’

Loïs Openda gaat bij Vitesse als een speer: Marokko aast tevergeefs op ‘Rode Duivel’

ARNHEM - Vitesse broedt op een stunt in Europa. Een zege bij Stade Rennais, donderdag in Bretagne, opent de deur naar de knock-outfase van de Conference League. De Fransen letten vooral op aanvalsleider Loïs Openda, die door zijn ontwikkeling in Arnhem zelfs interesse heeft gewekt van de Marokkaanse voetbalbond. Maar de spits blijft een ‘Rode Duivel’.

15:03