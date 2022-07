Joey Veerman onder de indruk van Walter Benítez: ‘Dat is een aardige beer zeg, die keeper’

Transfer van Guus Til naar PSV aanstaande na medische keuring

Guus Til staat op het punt om PSV te versterken. De 24-jarige middenvelder onderging zondagmorgen in de vroegte al een medische keuring in Eindhoven en is gezien in het gebouw van TopSupport. Eerder deze week was dat gebouw nog in het nieuws omdat James Rodriguez er zou zijn gezien, maar dat bleek niet waar.

3 juli