Xavi Simons? Brian Brobbey? Deze schutters zijn écht goud waard in eredivisie

Kijk op VoetbalOnze voetbalexpert Maarten Wijffels verkeert als jeugdspeler en journalist al bijna een leven lang in het Nederlandse profvoetbal. In Kijk op Voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken op de velden van wereldsport nummer 1. Vandaag: over het ‘wegen’ van doelpunten in een alternatieve topscorerslijst.

Heerenveen beleeft een seizoen zonder degradatiezorgen. Maar was dat ook zo geweest zonder de inbreng van één specifieke speler? Milan van Ewijk is op papier rechtsback bij de Friezen en zijn eerste taak is verdedigen en tegenhouden. Maar Van Ewijk doet ook graag aanvallend mee en die drang naar voren loont. Heerenveen heeft inmiddels al negen punten gepakt, die de club rechtstreeks dankt aan vijf goals van de Amsterdammer.

Het blijkt uit een onderzoekje dat we in de rubriek van deze week doen met hulp van databedrijf Opta. De insteek: sinds jaar en dag bestaan er topscorerslijsten in het voetbal. En die zien er overal hetzelfde uit. Van de Bundesliga tot de competitie in Luxemburg, Bulgarije of Schotland: wie de meeste doelpunten maakt, staat bovenaan. Alleen de topschutter van heel Europa, die wordt anders bepaald.

In de strijd om de Gouden Schoen (Europees topschutter van het seizoen) weegt het ene doelpunt zwaarder dan het andere, omdat elke competitie een vermenigvuldigingsfactor heeft. Die factor is 2 als pak ’m beet Erling Haaland scoort voor Manchester City in de Premier League. En 1,5 voor een goal van Brian Brobbey in de eredivisie of van Vincent Janssen in de Belgische Jupiler League. Wordt het niet eens tijd om doelpunten altijd en overal te ‘wegen’? Eigenlijk gek dat het níét gebeurt.

Alternatief topscorersklassement

Neem de eredivisie. Ook binnen zo’n competitie heeft de ene treffer al meer ‘waarde’ dan de andere. Een paar jaar geleden boekte Ajax een recordzege van 13-0 tegen VVV. Dusan Tadic maakte die avond de 4-0. Hij kreeg +1 erbij op de topschutterslijst. En +1 was er ook toen hij later dat seizoen in de 89ste minuut een penalty benutte bij PSV - Ajax. Maar nu voorkwam de aanvoerder van Ajax met zijn late 1-1 dat PSV de spanning terugbracht in de titelrace.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een wegingsfactor voor eredivisiegoals, hoe kan die eruitzien? Lijstje 1 bij deze rubriek (zie hierboven) is de actuele topscorerslijst. Bij lijstje 2 (zie hieronder) telt mee of een goal rechtstreeks van invloed is geweest op de eindstand.

Nu komen ineens (ook) andere namen naar boven. Lijstaanvoerder op beide lijstjes blijft Anastasios Douvikas. Maar op plek 2 komt nu met stip Milan van Ewijk. Vier keer won Heerenveen een wedstrijd waarin Van Ewijk scoorde met één doelpunt verschil. Dat was bijvoorbeeld zo op bezoek bij Excelsior, toen de speler van Jong Oranje met een prachtige poeier het verschil maakte tussen 0-0 (één punt voor zijn club) en 0-1 (twee punten méér).

Sander van de Streek (FC Utrecht) is een andere ‘puntenpakker’ die bij het grote publiek niet meteen opvalt. En er is Santiago Giménez. Die is zeker na de winterstop van kapitale waarde voor Feyenoord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

*Bij deze ranking gaat het erom of de goal direct invloed heeft op de eindstand. Als Utrecht met 4-1 verliest en Douvikas maakt dat ene doelpunt, dan levert hem dat geen punten op. Als hij bijvoorbeeld scoort bij een 2-1 zege, dan helpt hij Utrecht aan twee punten méér dan bij een 1-1 gelijkspel.

In dit alternatieve klassement is het wel lastiger voor spelers van topclubs. Die clubs winnen vaker met ruime marges. Xavi Simons is ontegenzeggelijk bezig aan een sterk seizoen, waarin hij belangrijk is voor PSV. Alleen leverden zijn 13 goals PSV in directe zin slechts 2 punten op. Simons scoorde in totaal vier keer tegen Volendam (7-1 winst) en FC Utrecht (6-1). Aan de andere kant is het ook een eerlijk model: Simons onderscheidde zich níét in duels met Cambuur, Emmen en FC Groningen, toen PSV buitenshuis drie keer verloor van staartploegen.

Een club als Sevilla keek in 2019 al door de ‘traditionele’ topscorerslijst heen. Zij haalden Luuk de Jong en de spits van PSV kreeg in gesprek van de trainer en de technisch directeur te horen: ‘Die 28 goals van jou in de eredivisie, dat aantal op zich zegt ons niks. Wat ons wél interesseert, is dat er bijvoorbeeld niet één ‘makkelijke’ penaltygoal bij zit’.

Tot slot nog even terug naar Heerenveen. Die hebben nog een interessante jongen aan boord: Sydney van Hooijdonk. Al zeven keer maker van de 1-0 in een wedstrijd op een totaal van 11 goals. Geen speler in de eredivisie doet dat beter. En ook dát zou meer gewicht mogen hebben in een topscorerslijst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.