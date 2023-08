Branco van den Boomen na omweg alsnog bij Ajax: ‘Rond mijn twintigste realiseerde ik dat ik iets speciaals had’

Overzicht: alle afgeronde zomertrans­fers in de eredivisie

Met de traditionele wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal is het nieuwe voetbalseizoen eindelijk begonnen. Tot en met 31 augustus hebben Nederlandse clubs nog de tijd om hun selecties te versterken op de transfermarkt, die op volle toeren draait. Bekijk hieronder een overzicht van alle in- en uitgaande transfers in de eredivisie.