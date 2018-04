Brands trekt nu zélf interesse uit het buitenland

Fraser: Had zelf ook met witte zakdoekjes gezwaaid

4 april ARNHEM – Henk Fraser vindt de kritiek van de achterban op Vitesse volledig terecht. De coach deelt de onvrede over de matige prestaties, het schrale voetbal en de tegenvallende thuisbalans van de Arnhemse eredivisionist. ,,Als ik supporter was geweest, had ik ook met witte zakdoekjes staan zwaaien.”