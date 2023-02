Brengt Heitinga meer balans tussen eigen talent en aankopen bij Ajax? ‘Ze moeten het wel verdienen’

Wie is Feyenoord-doel­man Timon Wellenreu­ther? ‘Hij kan bijna als een soort extra libero spelen’

In navolging van Ofir Marciano en Nick Marsman gloort ook voor Timon Wellenreuther (27), dit jaar de stand-in van Justin Bijlow, een serieuze rol bij Feyenoord vanwege een blessure van de eerste doelman. Maar wie is nu die Duitser die het Rotterdamse doel morgenavond tegen NEC en in de komende weken verdedigt?

7 februari