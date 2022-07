Brian Brobbey is thuis bij Ajax: ‘Het heeft lang geduurd, maar nu ben ik er’

De terugkeer van Brobbey, die tot medio 2027 tekent, hing al geruime tijd in de lucht, maar liep wel flinke vertraging op. Dat had vooral te maken met een fiks doorverkooppercentage dat wijlen Mino Raiola bedong toen Brobbey niet bijtekende bij Ajax, maar zich transfervrij aan Leipzig verbond. Die constructie zorgde voor veel gesteggel tussen clubs en management. Ajax wilde Brobbey, nadat hij zich eerder dit jaar als huurling tot goudhaantje ontpopte, per se permanent inlijven en betaalt daar nu - in totaal - zo’n 20 miljoen euro voor.

,,Ik heb iedereen een maandje geleden nog gezien, maar ik heb iedereen wel gemist ja. Ik was twee weken in Duitsland. Ik kreeg steeds berichten: ‘wanneer gebeurt het nou'? Het heeft lang geduurd, maar nu ben ik er. Ik heb een heel gezellig team in Duitsland dus ik vermaakte me wel goed, maar het was wel tijd om naar huis te gaan", zegt Brobbey op de website van Ajax.

,,Ik ben nog niet klaar bij Ajax", aldus de spits. ,,Ik ben RB Leipzig dankbaar dat ze me terug hebben laten gaan naar Ajax. Ik wil de lijn van vorig seizoen doorpakken: belangrijk zijn met doelpunten en de winnaarsmentaliteit laten zien op het veld. Mooi dat Steven Bergwijn is gekomen, een heel goede speler", aldus Brobbey, die niet kan wachten om weer voor de Amsterdammers te spelen: ,,Dit is mijn huis.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik snap alle emotie en sentiment, maar het is onze taak en rol om daar feitelijk en analytisch naar te kijken”, zei technisch manager Gerry Hamstra daar woensdag nog over in Oostenrijk. ,,Kijk je naar een gelijkwaardige spits in Europa, ben je waarschijnlijk hetzelfde geld kwijt. Alleen zit bij ons het verhaal dat hij bij ons uit de wei komt, hier zijn opleiding genoot en op een bepaalde manier weggegaan is. Dat knaagt natuurlijk. Maar als je dat weg laat, wat lastig is, en je gaat naar Europa kijken, ben je dit soort bedragen kwijt.”

Hamstra liet weten dat de transfer van Brobbey zich, net als die van het Portugese talent Francisco Conceição, in een ‘afrondende fase’ bevond. Een doorbraak vond vorige week alsnog plaats, waarna Brobbey maandag in zijn geboortestad arriveerde om de deal af te ronden. Ajax bleek toch een paar dagen nodig te hebben om de laatste plooien glad te strijken, maar heeft de verloren zoon, die bij Louis van Gaal in beeld is om mee te gaan naar het WK, weer terug in de gelederen.

Brobbey is direct aangesloten bij Ajax op trainingskamp in Oostenrijk.