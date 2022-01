Brian Brobbey loodst Ajax bij rentree naar eenvoudige zege op FC Utrecht

Door Johan Inan



Met Brobbey schoot Ajax in het nieuwe jaar uitstekend uit de startblokken. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in het eerste half uur in de lege Galgenwaard heer en meester. Binnen tien minuten had de landskampioen tegen Utrecht, de rivaal die Ajax in oktober nog de eerste eredivisienederlaag sinds december toediende, de gewenste voorsprong te pakken.

Daar gingen hoogstandjes, maar ook balverlies van Quinten Timber aan vooraf. Steven Berghuis vond Daley Blind aan de andere kant. De linksback bediende Dusan Tadic, die de bal op zijn beurt en via Ryan Gravenberch bij Antony kreeg. De Braziliaan schoot uit stand de eerste Ajax-treffer van 2022 binnen: 0-1.

Niet veel later kwam het eerste optreden van Utrecht-aankoop Naoki Maedi al ten einde. De Japanse vleugelspits werd van het veld gedragen na een duel met Lisandro Martinez, die de ziekenboeg van Ajax juist net verliet. Daardoor had Ajax vrijwel alle basisspelers aan boord in Utrecht. Ook van coronabesmettingen, die de nummer twee van de eredivisie vorige week deden besluiten het trainingskamp in Portugal halverwege af te breken, had Ajax nauwelijks nog last.

De enige vaste kracht die in Utrecht ontbrak, was Haller. Omdat de topscorer met Ivoorkust een gooi doet naar de Afrika Cup, stelde Ajax veel in het werk om Brobbey, die in de zomer transfervrij verkaste naar RB Leipzig, voor een half jaar terug te halen. Daarin slaagde Ajax. Brobbey keerde na de feestdagen terug, reisde mee naar Portugal en werd door Ten Hag meteen in de punt van de aanval geposteerd.

Daar was Brobbey binnen twintig minuten trefzeker. Nadat Tadic de paal al had geraakt, legde de captain, na een goede combinatie met Gravenberch, de bal pamklaar op het hoofd van de ‘verloren zoon’ voor de 0-2.

Het duurde 35 minuten voordat Utrecht een eerste schot loste. In de slotfase van de eerste helft leek de thuisclub, die voor de winterstop afgleed op de ranglijst, de spanning terug te brengen. Tasos Douvikas had eerst echter de pech dat hij onterecht werd teruggefloten voor buitenspel. Toen de spits dat vervolgens niet stond bij een goede voorzet van Othmane Boussaid, kopte hij over.

Het werd voor rust nog erger. Utrecht wist niet alleen geen aansluitingstreffer te forceren, maar slikte ook nog een derde Amsterdamse goal. Daarbij was Tadic andermaal de aangever en Brobbey, die de bal ditmaal onder Utrecht-goalie Fabian de Keijzer doorschoof, de afmaker.

Bij die 3-0 zou het in de tweede helft ook blijven. Daarin kon Utrecht maar geen vuist maken en hoefde Ajax niet per se meer. Ten Hag besloot met de veilige marge ook een aantal vaste krachten wat minder te belasten, een week voor de kraker tegen koploper PSV. Zo werden Blind, Martinez en Brobbey halverwege de tweede helft naar de kant gehaald, fungeerde Davy Klaassen nog even als een valse spits en maakte de 17-jarige Amourricho van Axel Dongen in de slotfase zijn eerste eredivisieminuten voor Ajax.

