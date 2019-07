Brief van De Jong werd beantwoord met een ontslagbrief

Door Mikos Gouka



Een brief voor de vierkoppige raad van commissarissen. Een schrijven dat veel veranderde in de Kuip. De afzender was Jan de Jong, tot woensdagmiddag nog algemeen directeur van Feyenoord. De 52-jarige Hagenaar wilde verleden week op schrift een paar dingen nog even heel helder stellen in de Kuip.



De Jong pleitte vurig voor een raad van commissarissen op afstand in plaats van koersbepalend. De Jong snapte best dat Feyenoord de achterstand op PSV en Ajax wilde verkleinen, maar volgens de directeur kon dat alleen op een geleidelijke manier omdat de betrekkelijk kleine en soms zelfs gebrekkige organisatie zoals die nu is in de Kuip zo’n aanval helemaal niet zo kunnen behappen. En als de raad van commissarissen in de toekomst daadwerkelijk open zou staan voor grote (eventueel zelfs buitenlandse) investeerders, wellicht ook zelfs aandeelhouders, dan hoefden ze dus niet op een instemmend knikje van De Jong te rekenen. Feyenoord, zo vond De Jong, moest vooral Feyenoord blijven.