Brobbey wil niet verlengen en gaat Ajax verlaten: ‘Heel moeilijk te accepteren’

Brian Brobbey vertrekt komende zomer bij Ajax. De 19-jarige aanvaller, die dit seizoen debuteerde in de hoofdmacht, heeft laten weten zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij loopt daardoor transfervrij de deur uit in Amsterdam.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zegt dat de club er alles aan heeft gedaan de Amsterdammer langer aan zich te binden, maar dat het simpelweg niet is gelukt. ,,Hij heeft ervoor gekozen om na de zomer ergens anders te gaan spelen. Dat is heel moeilijk te accepteren, maar het is zijn beslissing.”

Brobbey maakte eind oktober thuis tegen Fortuna Sittard voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van Ajax. Dat debuut luisterde hij meteen op met een doelpunt. Vorige week maakte de jeugdinternational als invaller tegen Willem II het verschil met een goal en een assist, waardoor Ajax ontsnapte aan puntenverlies (3-1).

Waar Brobbey zijn carrière gaat vervolgen is nog onduidelijk. ,,Voorlopig staat hij nog een paar maanden bij ons onder contract”, zegt Overmars. ,,Als de trainers hem nodig hebben, zullen ze een beroep op hem doen.”

Brobbey speelt zijn wedstrijden vooral voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Met zestien doelpunten in 29 wedstrijden loopt hij daar ruim één op twee.

Raiola

Overmars was al lang in gesprek met Brobbey en zijn manager Mino Raiola. De robuuste spits, die afgelopen maandag zijn negentiende verjaardag vierde, zei afgelopen zomer nog dat hij zijn contract bij Ajax graag wilde verlengen. Overmars kreeg twee maanden geleden het gevoel dat het talent zijn zinnen op een andere club had gezet.

Brobbey had de eerste spits na Patrick Kluivert moeten worden die overtuigend door zou breken vanuit de eigen opleiding. Aanvallers als Donyell Malen en Steven Bergwijn vertrokken ook bij Ajax voordat ze het eerste elftal hadden bereikt. Ajax nam afgelopen week ook al afscheid van de talentvolle spits Julian Rijkhoff (16). Hij vervolgt zijn loopbaan bij Borussia Dortmund.

Trainer Erik ten Hag hoopte afgelopen week nog dat Brobbey toch nog zou blijven. ,,De club heeft veel in hem geïnvesteerd en hem echt beter gemaakt”, zei hij. ,,Wat is nu mooier voor een Amsterdamse jongen om bij Ajax je profavontuur te beginnen om vervolgens mogelijk een paar jaar later naar een mooie buitenlandse club te vertrekken?”

Brian Brobbey was vorige week tegen Willem II belangrijk met een goal en een assist.