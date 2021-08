Broos Fortuna schreeuwt om versterking: huidige selectie te smal voor degradatiestrijd

En de verwachting is dat de Duitse spits Sebastian Polter, die op dit moment onderhandelt met een club uit zijn vaderland, de volgende zal zijn. Dat betekent voorlopig ronduit improviseren voor Ultee, die zijn selectie het liefst snel versterkt ziet met potentiële basisspelers. Mogelijk keert verdediger Tirpan opnieuw terug in Sittard. Al is Fortuna, dat de competitie zaterdag opent met een thuiswedstrijd tegen FC Twente, daarbij afhankelijk van de wensen van zijn eigenlijke club, het Turkse Kasımpaşa.



Daarnaast hebben ze in Zuid-Limburg hun oog laten vallen op Deroy Duarte. De bij Sparta opgeleide middenvelder, die overigens meerdere ijzers in het vuur heeft, zit op dit moment zonder club. Vaststaat dat er bij Fortuna nog heel veel moet gebeuren, wil Ultee de goede prestatie van afgelopen seizoen ook maar enigszins kunnen benaderen. In kwalitatief opzicht is de huidige selectie eenvoudigweg veel en veel te smal om weg te blijven uit de gevarenzone.