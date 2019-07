Bruma laat zich direct gelden bij PSV-debuut

Alles draait om mogelijk vertrek van Braken bij NEC

21:30 WUPPERTAL - Mede dankzij een benutte strafschop van Sven Braken speelde NEC In de vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding vrijdagavond met 3-3 gelijk bij SV Wuppertal. Onnodig, maar daar ging het eigenlijk niet over in traditionele stadion (12.000 plaatsen waarvan de helft op straantribunes). Grote vraag was of Sven Braken zijn laatste wedstrijd voor NEC gespeeld had.