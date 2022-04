Bryan Linssen steelt ook na de wedstrijd de show bij Feyenoord: ‘Kap hem af, joh’

PSV mogelijk nog zonder Cody Gakpo tegen FC Twente

Het is nog onduidelijk of Cody Gakpo zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Twente zijn rentree kan maken bij PSV. De aanvaller liep ruim twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen FC Kopenhagen in de achtste finales van de Conference League (4-0) een blessure aan zijn enkel en knie op. Gakpo is daar nagenoeg van hersteld, maar zaterdag zal pas blijken of hij fit genoeg is om te spelen.

