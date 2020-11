Buijs keert terug op de bank bij FC Groningen

Poulefase EK in maart Van de Looi krijgt al hoofdpijn van maand maart: ‘Ik druk de bondscoach tegenwoor­dig weg’

17 november Nu het luik naar het Nederlands elftal wagenwijd openstaat, dreigt Jong Oranje niet op oorlogssterkte terug te keren op een EK. ,,Voor nummertje 20 is een EK met Jong Oranje misschien een betere optie”, stelt bondscoach Erwin van de Looi. De poulefase van het EK is in de laatste week van maart, de knock-outfase van het toernooi is van 31 mei tot 6 juni.