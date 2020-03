Buijs kritisch op Schreck: ‘Gewoon slecht verdedigd’

,,We kennen zijn kwaliteiten’’, zei Buijs voor de camera’s van FOX Sports. ,,We zijn heel de week bezig geweest met hem afstoppen. En dan ga je uitgerekend bij de eerste goal al in de fout. Dat is gewoon slecht verdedigen. We wilden Dumfries tegenhouden met Sam Schreck, net als we Sergiño Dest afstopten toen we tegen Ajax speelden. Het is pijnlijk dat het dan niet lukt. Hij is een groot talent, maar een gebrek aan ervaring wordt tegen topclubs genadeloos afgestraft.’’